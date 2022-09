Deventer wapent zich met tijdelijk busstation in Stationsstraat tegen ‘ellende’ op het spoor

Twee weken na de grote brand in Deventer: de kaaswinkel is weer open, maar hoe zit het met de rest?

Reuring op de Brink in Deventer. Na de grote brand op 16 augustus zijn er nu weer blije gezichten te zien want de kaaswinkel is weer open. Tegelijkertijd wordt het pand geïnspecteerd door de mensen die daar een McDonalds willen beginnen. Iets verder om de hoek heeft Bakker Bart zojuist slecht nieuws te horen gekregen.

1 september