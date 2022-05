Nagenieten: fans GA Eagles vieren knalfeest mét hun club en ín het hart van Deventer

Deventer Ziekenhuis kent nauwelijks oplopende wachtlijs­ten als gevolg van uitgestel­de zorg

In tegenstelling tot een aantal andere ziekenhuizen in Nederland, kampt het Deventer Ziekenhuis nauwelijks met oplopende wachtlijsten als gevolg van uitgestelde zorg in coronatijd. ,,We hebben sowieso heel veel zorg kunnen laten doorgaan gedurende de coronapandemie”, meldt woordvoerder Karin Gerritsen.

6 mei