Tientallen Deventenaren trekken witte pakken aan om asbest te verwijderen: ‘Dat sjouwen wordt nog zwaar’

‘Ber­lijn-trein’ mag tóch 130 tussen Deventer en Oldenzaal (al kan dat eigenlijk niet)

Nieuwe Duitse treinen die niet op tijd geleverd worden, de ondergrond van het spoor die niet voldoet, in Oldenzaal een perron dat nog niet geschikt is. Allerlei redenen waardoor de trein Amsterdam-Berlijn per 2024 niet sneller kan rijden. Maar het gaat toch lukken, melden ProRail en staatssecretaris Heijnen nu opgetogen.

12 september