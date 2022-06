Brandweer Deventer rukt uit met groot materieel: woonwagen volledig verwoest door vlammen

MS-pa­tiënt Camillo (40) uit Deventer heeft duizenden euro’s nodig om zijn lichaam terug te krijgen

Een behandeling van 60.000 euro is misschien wel het enige dat de zieke Camillo Monaco (40) uit Deventer kan helpen. Camillo heeft MS en heeft steeds minder energie, komt soms niet uit zijn woorden en gaat langzaamaan achteruit. Behandeling in Mexico is een strohalm voor hem, maar óók voor vrouw Patricia en zijn drie kinderen. ,,Maar die behandeling is wel enorm duur en dus doen we iets waar we best wel veel moeite mee hebben.”

13 juni