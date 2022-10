Brandweer IJsselland zoekt vrijwilligers voor 26 posten, solliciteren kan vanaf vandaag

Voor belangstellenden zijn diverse informatieavonden over het traject om vrijwilliger te worden in vier kazernes in de regio IJsselland. De bijeenkomsten zijn op 7 november in Steenwijk, 8 november in Zwartsluis, 9 november in Deventer en op 10 november in Ommen. Aanvang is steeds om 19.30 uur, einde rond 21.30 uur. Aanmelden kan via de website van Brandweer IJsselland.