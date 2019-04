Brandweer verbijsterd door plotselinge dood jonge collega na afloop Marathon Rotterdam

De brandweer in het Overijsselse Bathmen komt vanavond bijeen in de kazerne om hun plotseling overleden collega te herdenken. De 28-jarige vrijwillige brandweerman werd gisteren onwel na het uitlopen van de Marathon Rotterdam en overleed. Zijn collega's zijn verbijsterd. ,,Zelden iemand met zo'n gigantisch uithoudingsvermogen gezien”, zegt brandweerman Erik Brilman.

De brandweer komt bij elkaar om te bespreken hoe ze uiting willen geven aan hun verdriet, vertelt Brilman in een korte reactie. ,,Een gedenkhoekje in de kazerne, bijvoorbeeld. Dit komt zo binnen, daar wil je iets mee. Hij liep altijd hardloopwedstrijden. Zo ontzettend gedreven persoon. Dit was zijn eerste marathon. In de kracht van zijn leven. Dit verwacht je bij niemand, maar zeker bij hem niet.”

De 28-jarige man stierf in het ziekenhuis. Directeur Mario Kadiks van de Rotterdam Marathon reageerde gisteren verslagen op het nieuws. ,,Het is heel triest, een enorme domper op het evenement. We betreuren dit ten zeerste’’, aldus Kadiks. ,,We willen ons diepste medeleven uitspreken naar de familie. Uit respect voor de nabestaanden doen we verder geen mededelingen over deze trieste gebeurtenis.’’