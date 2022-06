Brink mogelijk tóch gevuld tijdens Boekenmarkt? Spoedberaad na onvrede over nieuwe opzet

Stikstof, klimaat en voedsel: boeren, politici en wetenschap­pers praten erover bij Boode in Bathmen

Om te praten mét boeren in plaats van óver boeren, houdt adviseursbureau Witteveen+Bos donderdag 9 juni een symposium over de toekomst van het landelijk gebied. Dat vindt plaats bij Boode in Bathmen.

3 juni