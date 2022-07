Bruiloft Tesca en Alex levert Deventer Ziekenhuis bijzonder cadeau op: ‘Weet als geen ander hoe waardevol het kan zijn’

Hanzemuse­um in beeld in Deventer na sneuvelen Voetbalmu­se­um met Johan Derksen en co

Een Hanzemuseum in de oude bibliotheek aan de Brink. Nu het Nationaal Voetbalmuseum, een initiatief van coryfeeën rond Johan Derksen, vrijwel zeker niet naar Deventer komt, is dat nadrukkelijk in beeld.

9 juli