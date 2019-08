Brutale autodiefstal in Deventer: man trekt vrouw achter stuur vandaan en rijdt weg

Voormalige ambtenaar Deventer ging er met geld vandoor: ‘Mannen kregen nog geld van mijn vader’

11:56 Nadat een ambtenaar van de gemeente Deventer was vertrokken ontdekte zijn werkgever dat hij in een jaar tijd ruim 22.000 euro had verduisterd. Als medewerker van de Kredietbank en later de afdeling schuldhulpverlening kon de 22-jarige Amir G. uit Zutphen makkelijk bij geld komen dat bestemd was voor mensen die onder bewind staan.