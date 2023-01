Buren van azc in Schalkhaar stappen naar rechter: ‘Het wordt te veel’

Fietser in Deventer de klos? Ontwikke­laar trekt portemon­nee voor oplossing afsluiting drukke route

De ontwikkelaar draait op voor de kosten van een alternatief fietspad op de Handelskade. De drukke verkeersader in Deventer is binnenkort zeker 1,5 jaar afgesloten. Grootschalige nieuwbouw zit fietsers in de weg. Een oplossing is er alleen nog niet.

26 januari