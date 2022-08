Burgemeester besluit: Deventer haalt omgekeerde vlaggen weg

Tot nu toe greep de gemeente Deventer niet in op de protestvlaggen. Bewust niet, zo vertelt burgemeester Ron König: ,,We hebben er weken geleden al veel weggehaald en ik merkte dat dat leidde tot felle en emotionele reacties. Toen heb ik besloten even de druk van de ketel te halen en de vlaggen ongemoeid te laten. Maar vandaag is het genoeg. De vlaggen hebben hun functie gehad, hun signaal afgegeven. Daarmee kom ik ook tegemoet aan de toenemende signalen van mensen die juist heel boos zijn over de omgekeerde vlaggen.’’