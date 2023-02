Burgerweeshuis houdt zicht op verhuizing, maar samen met Deventer Schouwburg blijft ook optie

Doelman De Lange houdt weer de nul in thuisduel en zet belangrij­ke stap met GA Eagles

Doelman Jeffrey de Lange zette met Go Ahead Eagles een belangrijke stap richting handhaving in de eredivisie door zondag te winnen van zijn oude club FC Twente (2-0). Dat gebeurde in een wedstrijd die een halfuur stil had gelegen en waarin De Lange een belangrijk aandeel had.