Burgerweeshuis samen onder dak met Deventer schouwburg? ‘Levert alleen maar verliezers op’

Hoogste ambtenaar Arie van Eck neemt afscheid van Rijs­sen-Hol­ten: ‘Goedkoop­ste gemeente van Nederland’

RIJSSEN/HOLTEN - Rijssen-Holten is alweer uitgeroepen tot de goedkoopste gemeente in Nederland. Het is niet de eerste keer. Gemeentesecretaris Arie van Eck (64) is er trots op: „Maar het is geen doel op zich.” In maart neemt hij naar zestien jaar afscheid en geeft hij het stokje door aan zijn opvolger Rick Tukker (48).

7:05