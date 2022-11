Onbekende donateur schenkt ruim 1500 euro voor sportpro­the­se Benjamin (6): ‘Dit is heel bijzonder’

Een gulle, anonieme, donateur maakt dinsdagmiddag in één klap een einde aan de onzekerheid van Benjamin (6) uit Deventer. Zijn ouders startten een crowdfunding voor een nieuwe sportprothese, want de zorgverzekeraar betaalt deze niet uit. De donaties komen wekenlang rustig binnen, maar ineens is daar een anonieme donateur die het resterende bedrag aanvult: meer dan duizend euro wordt in één keer overgemaakt.

15 november