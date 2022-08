Buurt naar rechter om nieuw sport- en schoolcomplex in Deventer te dwarsbomen: ‘Zelfs GA Eagles kan hier trainen’

met video Verdachte (21) van veroorza­ken ernstig ongeluk in Deventer barst in huilen uit: ‘Zoiets wil je niet meemaken’

Twee fietsers reden door rood toen ze wilden oversteken van de Industrieweg naar de Mr. H.F. de Boerlaan in Deventer en in botsing kwamen met een auto. Toch is het de bestuurder van de auto die in het verdachtenbankje van de rechtbank in Zwolle staat. De 21-jarige R.B. uit Deventer zou namelijk veel te hard hebben gereden: tussen de 101 en 122 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan.

