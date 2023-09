Canadese bevrijder van Deventer wordt vandaag 100 (ook Eagles-fans vieren verjaardag mee)

Nick Janicki, de man die in 1945 met zijn Canadese regiment Deventer van de Duitse bezetter bevrijdde, is vandaag precies een eeuw oud. De veteraan is voor zover bekend de enige nog in leven zijnde bevrijder van Deventer. Zijn verjaardag wordt vandaag in Canada in een kleine kring van familie en vrienden gevierd.