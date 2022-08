Caroline van der Plas (BBB) weer op pad na doodsbedreiging: ‘Er is wezenlijk iets veranderd’

Veteraan en raadslid Bert (61) uit Deventer helpt tweede thuisland Libanon opkrabbe­len na verwoesten­de explosie

Libanon laat Bert Kleine Schaars (61) niet meer los. In de jaren 80 diende het Deventer raadslid er als militair. Na een verwoestende explosie in hoofdstad Beiroet zette hij een voortdurende hulpstroom op. Maar twee jaar later ligt zijn tweede thuisland nog altijd op apegapen. ,,Als we de volwassenen niet kunnen veranderen, moet het vanuit de kinderen komen.’’

