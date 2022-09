Caroline van der Plas emotioneel over impact bedreigingen op moeder: ‘Ze is bang haar dochter te verliezen’

Caroline van der Plas heeft vanavond gereageerd op de bedreigingen aan haar adres, en de impact daarvan op haar en haar familie. Bij talkshow HLF8 vertelde Van der Plas aangedaan dat ze vooral is geraakt door wat de bedreigingen met haar moeder doen. ,,Die vrouw is 83 jaar, en bang dat ze haar dochter verliest.’’

Als gevolg van de bedreigingen aan haar adres legde de Deventerse in juli enige tijd haar werk neer, zodat er veiligheidsmaatregelen getroffen konden worden. ,,Inmiddels zijn die op orde’’, zegt Van der Plas. ,,Er zijn maatregelen getroffen, ook bij mij thuis. Dus nu kan ik weer naar mediaoptredens en op werkbezoek, maar ik ga niet naar grote publieksevenementen, en ik zal niet even in Amsterdam over straat gaan lopen.’’

Van der Plas ging in de uitzending ook in op de aard van de bedreigingen. ,,Ik kan niet ingaan op de bedreigingen zelf, op de details’’, zei ze. ,,Want dat is daderinformatie. Maar het waren een aantal bedreigingen in de zin van ‘we weten je te vinden’, ‘we komen je opzoeken’, en.. ‘denk aan Pim Fortuyn’...’’

Van der Plas slikt, voor ze vervolgt: ,,Er was één brief, en daarin werden allemaal details genoemd.’’ Volgens Van der Plas ligt er inmiddels een aangifte, maar is er nog geen verdachte opgepakt. ,,Ze hebben hem nog niet te pakken.’’

‘Heel bang’

,,Het raakt me, maar ik word er ook gewoon boos van’’, zei de voorvrouw van BoerBurgerBeweging (BBB), waarna ze ook een oproep deed: ,,Aan al die mensen die ook anderen lopen te bedreigen: denk gewoon even na wat je doet.’’ Want: ,,Ook al is het een grap wat je doet, het heeft ontzettend veel impact op ons leven. Niet alleen van dat van mij, maar ook van mijn kinderen en zeker van mijn moeder. Die is heel bang’’

Van der Plas wordt inmiddels niet meer bedreigd, vertelde ze. ,,Op dit moment is het rustig. Ik krijg heel veel bagger over me heen, maar geen bedreigingen.’’

