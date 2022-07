Caroline van der Plas wil time-out: ‘De stikstofkaart is de grootste blunder die ze ooit hebben gemaakt’

Dinsdagochtend spraken we elkaar, voordat gebeurde waar ze voor vreesde. Ze waarschuwde een boer die het had over de acties. ,,Pas nou op met het hele land platleggen, alles is in gereedheid gesteld: leger, marechaussee, politie, ME, ik ben bang dat er slachtoffers gaan vallen. En die boer zegt: ik heb niks te verliezen.”