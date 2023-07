CDA Deventer neemt het op voor studenten: ‘Meer studentenwoningen en soepeler regels’

Het CDA Deventer komt 19 juli met een motie in de gemeenteraad om studentenhuisvesting in de stad uit te uitbreiden en de partij wil ook regels versoepelen om dat mogelijk te maken. Aanleiding is onder meer het studentenprotest op de Brink van afgelopen vrijdagnacht. Toen hebben een tiental studenten van studentenvereniging Pro Deo de nacht in de buitenlucht doorgebracht om aandacht te vragen voor het probleem.