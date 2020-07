Chaos verwacht in onze wateren: ‘Iedere mafkees koopt tegenwoordig een boot’

Wethouder blijft erbij: Deventer moet over tien jaar energieneu­traal zijn

13:28 Wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) houdt ondanks kritiek vast aan een energieneutraal Deventer in 2030. Uitstel? Nee. Minder windmolens en zonneparken is eventueel wél mogelijk. ,,Maar ik geef toe dat het in de communicatie lastig is.’’