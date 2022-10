Claire Evers nieuwe directeur Deventer Marketing, huidig bestuurder Carlijn Leenders stopt

,,Ik heb met heel veel plezier gewerkt aan het versterken van het imago van Deventer en de verdere ontwikkeling van de stad. Deventer en mijn team gaan me aan het hart, dus ik ben blij dat ik nog een jaar blijf om te werken aan de activiteiten rond het Hanzejaar, in 2023. Alsmede de nieuwe citymarketingstrategie 2024-2028.”

In andere rol door in 2023

Leenders blijft in 2023 als strateeg verbonden aan de organisatie. Zij begon in 2018 als extern adviseur bij de toenmalige VVV-organisatie, met de opgave de merk- en citymarketingstrategie te ontwikkelen. In 2019 maakte ze de overstap naar Deventer Marketing (destijds in oprichting, als opvolger van de VVV-organisatie).

Tijdens de gedeeltelijke afwezigheid van Leenders vorig jaar nam Evers al een aantal bestuurlijke taken waar. Daarnaast is zij al jaren bestuurlijk actief in diverse organisaties in Deventer. Zo was zij bijvoorbeeld voorzitter van het young professional netwerk DEV&TER Jong en is ze toezichthouder bij welzijnsorganisatie Raster.