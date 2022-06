COC Deventer viert 50 jaar roze aan de IJssel: ‘Vergane glorie? Zeker niet, maar missen wel jongeren’

Drijft ‘dure’ horeca Deventer jongeren weer naar IJssel­strand? Burgemees­ter alert op overlast

Heeft de jeugd in de coronatijd de stranden aan de IJssel in Deventer ontdekt als ideaal alternatief voor de horeca, of blijft het deze zomer in de kleine uurtjes rustig aan de boorden van de rivier? Burgemeester Ron König noemt het ‘spannend’, wat er deze zomer gaat gebeuren. „Gaan ze straks niet gewoon naar de supermarkt om bier te halen en gaan ze door op de strandjes?”

11 juni