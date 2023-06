Daar hadden Sallandse boeren geen rekening mee gehouden: ineens blijken ze 'piekbelaster’

Hoe treinonge­luk een jongetje 100 jaar geleden fataal werd (en familie zijn graf in Deventer eindelijk bezoekt)

Het had een normale treinrit moeten worden, op 20 februari 1927. Maar een tragisch ongeval onderweg kostte de 7-jarige Itzhak het leven, op het spoor vlak bij Holten. Z’n moeder en twee broers reisden door. Moederziel alleen is het jochie kort daarna begraven op de Joodse Begraafplaats in Deventer. Voor het eerst bezoekt familie vrijdag het graf. ,,Dit is emotioneel.”