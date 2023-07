Dankzij Kaylee is er nu een codewoord in Deventer horeca, ze had het zelf graag gebruikt: ‘Vrijwel ieder weekend belaagd’

De Deventer horeca voert in alle zaken in de stad het codewoord ‘angelshot’ in. Wie zich seksueel of anderszins bedreigd voelt, hoeft maar een ‘angelshot’ te bestellen en het personeel kan dan maatregelen nemen. Initiatiefneemster is Kaylee Wonnink (23), die zelf te maken kreeg met seksueel geweld.