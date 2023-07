De Banenwinkel in Deventer gaat dicht, maar stopt het hier? ‘Zou zeker weer een aanwinst zijn’

MET VIDEO Overlast door haartjes van boom in Schalkhaar: 'Ze zetten zich als visgraat­jes vast in je luchtpijp’

Een plein bedekt onder een oranjekleurige stoflaag, auto’s die bezaaid zijn met kleine haartjes en bewoners die regelmatig klagen over jeukende ogen, hoesten en benauwdheid. Een buurt in Schalkhaar heeft al jaren last. En dat allemaal door één boomsoort. ,,De haartjes zetten zich als visgraatjes vast in je luchtpijp.”