De favoriete plekken in Deventer van Anna: 'Dit is voor mij de perfecte werk- en leesspot'

Dit denkt Paul Bosvelt nodig te hebben om met Go Ahead Eagles een volgende stap te maken

Waar Paul Bosvelt, technisch manager van Go Ahead Eagles, de voorbije jaren razend druk was met het op orde brengen van de selectie, heerst er nu rust. Maar schijn bedriegt. Over op spelers azende internationale scouts, broodnodige defensieve versterkingen en het gesprek van de dag: Ruben van Bommel.