De Gazelle verandert van speeldag en kiest voor de zaterdag

Christien (55) en Lotte (33) helpen huisartsen rondom Deventer uit de brand: ‘Een grote uitdaging’

Een huisarts kan niet zonder doktersassistent. Maar een tekort dreigt. Ook rondom Deventer. Praktijken in de regio spelen daar op in. Zij-instromers als Christien ten Have (55) en Lotte van Breen (33) wacht een sprong in het diepe. ,,We slepen ons erdoorheen.”