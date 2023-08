De ‘hemelvaartmix’: alcohol, diazepam, coke, wiet en dan slaan

Schoonmaak­klus verloopt verre van vlekkeloos: Rijssens bedrijf moet duizenden euro’s betalen

Even alles schoonmaken met de hogedrukspuit. Prova Reiniging doet het vaker en is specialist in grote schoonmaakklussen die soms wel duizenden euro’s kosten. Maar aan een van de opdrachten van vorig jaar houdt het Rijssense bedrijf geen cent over. Het kost ze juist geld. De kozijnen zijn naar de gallemiezen.