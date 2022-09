De hoekschop als geheim wapen: GA Eagles pijnigt Volendam met spelhervattingen en pakt eerste zege

wedstrijdverslagDe ban is gebroken. Op een regenachtige vrijdagavond in Volendam werd de lokale trots gepijnigd door Go Ahead Eagles. Niet zozeer voetballend, wel als het ging om gogme en alertheid. Drie corners, drie doelpunten, twee van aanvoerder Bas Kuipers: 2-3. Balsem voor de Deventer ziel.

Beste nieuws bij GA Eagles voor de wedstrijd: de ziekenboeg stroomt eindelijk een beetje leeg. In Volendam zaten Gerrit Nauber, Martijn Berden, Jamal Amofa en Willum Willumsson weer op de bank. Finn Stokkers, Jose Fontan en Jahnoah Markelo ontbraken wel. Federico Mattiello - de Italiaanse back die deze week werd binnengehaald - zat wel op de bank. Andere nieuwe aanwinst Tesfaldet Tekie was er nog niet bij aan de Dijk.

De ploeg van Hake begon niet al te best aan het duel in Volendam. Na een vroege poging van Mats Deijl (schot over) was het de thuisploeg die gedurende een minuut of 20 de lakens uitdeelde. Het leverde flinke kansen op voor Muhren en Oristanio, waarbij De Lange reddend moest optreden en GA Eagles met pijn en moeite op de been bleef. Tot overmaat van ramp viel Enric Llansana al vroeg ‘groggy’ uit na een duel.

GA Eagles had aanvallend nog amper iets laten zien toen Oliver Edvardsen een hoekschop verdiende. Toen de bal vervolgens halfbakken werd uitverdedigd door Volendam, stond Bobby Adekanye op de juiste plek om eens lekker uit te halen: 0-1. Flink tegen de spelverhouding in, dat wel. Maar voor het geplaagde GA Eagles is momenteel elke meevaller welkom.

Lang hield de voorsprong alleen geen stand. Het bleef verdedigend toch wel penibel achterin bij GA Eagles. Matig verdedigen van Justin Bakker leidde de 1-1 in van Carel Eiting. De centrumverdediger liet zich te makkelijk wegzetten, waarna Eiting de bal in de voet kreeg en van afstand schitterend uithaalde.

GA Eagles moest weer in de achteruit en had het niet makkelijk. De Deventenaren hielden de bal amper in de ploeg en spits Lidberg kwam nauwelijks in het stuk voor. Wel werd zonder verdere schade de rust gehaald, al moest de aangeslagen Bakker worden vervangen door Jamal Amofa.

Op meer dan een punt maakte GA Eagles ook na rust geen aanspraak. Daarvoor was het voorin gewoon veel te pover. Als er al eens wat dreiging was, kwam die eigenlijk telkens van Edvardsen, en soms van Adekanye. Maar zij kwamen te weinig in balbezit om Volendam echt te verontrusten. Hake haalde Adekanye twintig minuten voor tijd naar de kant en gunde Willumsson zijn rentree.

GA Eagles werd sterker en hoewel het aantal kansen voetballend wederom laag bleef, bleken de spelhervattingen weer levensgevaarlijk. De 1-2 van Bas Kuipers werd ingeleid door Lidberg, die na een corner van Rommens inschoot. De bal bleef hangen en in een melee van spelers vond Kuipers het gaatje. Zijn eerste eredivisietreffer.

Alsof dat nog niet historisch genoeg was, lepelde de aanvoerder vijf minuten later maar meteen zijn tweede binnen. Weer na een hoekschop. Deze treffer was zelfs van bijzondere schoonheid, een halve omhaal ‘in the box’ en 1-3. Zeven minuten blessuretijd bleken daarna voor Volendam niet voldoende die schade nog te repareren, al viel diep in de negen(!) minuten durende blessuretijd wel de 2-3 van Muhren nog.

FC Volendam - Go Ahead Eagles 2-3 (1-1). 23.Bobby Adekanye 0-1, 32. Carel Eiting 1-1, 77. Bas Kuipers 1-2, 82. Kuipers 1-3, 90+7. Robert Muhren 2-3. Scheidsrechter: Martens. Gele kaart: Benamar, Oristanio, Murkin (Volendam), Idzes, Linthorst (GA Eagles).

Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Idzes, Bakker (46. Amofa), Kuipers; Llansana (14. Sow/90+9. Nauber), Rommens, Linthorst, Edvardsen (87. Mattiello); Adekanye (70. Willumsson), Lidberg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.