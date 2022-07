De locatie had alles, tóch greep Deventer naast het Nationaal Voetbalmuseum: ‘Gouden kans laten lopen’

Lichte celstraf voor gymleraar in Deventer vanwege versprei­den kinderpor­no: ‘Behande­ling voortzet­ten’

Vanwege bezit en verspreiding van kinderporno over een periode van acht jaar moet een gymleraar (45) uit Lochem, die werkzaam was op de Boerhaave in Deventer, één maand de cel in. Er waren zestien maanden geëist. Hij krijgt ook een werkstraf van 240 uur en moet doorgaan met een behandeling. De voorwaardelijke gevangenisstraf is uitgebreid van 8 tot 23 maanden, met een proeftijd van drie jaar.

