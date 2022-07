De Rijdende Dichter brengt nieuwe bundel uit: ‘Na een pauze kreeg ik weer de kriebels‘

Media-aandacht is Jarno van den Noort inmiddels wel gewend. In 2017 begon de vrachtwagenchauffeur met het schrijven van korte gedichtjes. “Het eerste korte gedichtje dat ik als Rijdende Dichter deelde, ging over mijn kinderen. Voor de grap ging ik de rijmpjes ook delen op Instagram. Dat werd opgepikt. Door het artikel op indebuurt Deventer destijds kwam het balletje aan het rollen.”

Politiek tot transport en onzin

Onder andere bij Giel Beelen en op RTV Oost mocht hij wekelijks zijn woordenpareltjes delen. Al snel werden de gedichten gebundeld in het boek ‘Een lading gedichies voor blije gezichies’. “Allemaal zijn het korte, grappige en laagdrempelige versjes. Soms met serieuze ondertoon”, zegt Jarno. “Mijn inspiratie haal ik uit het dagelijks leven waarin ik de krant lees, radio luister of gewoon dingen zie. Van politiek tot de transportwereld tot onzin. Het is gewoon leuk om te doen. De grootste doelgroep bestaat uit vrouwen van tussen de 35 en 56 jaar, maar ook van collega-vrachtwagenchauffeurs krijg ik enthousiaste reacties.”

Lees dit als je er toch zit

Die lol was er een half jaar geleden een beetje vanaf. “Ik had er niet zoveel zin meer in en verloor de motivatie om dagelijks iets te posten. Wilde ik er nog wel mee door?” Even was Jarno dan ook niet zo bezig met dichten. “Maar na een pauze begon het toch weer te kriebelen en ik had nog veel gedichtjes liggen, daarom besloot ik weer eens contact op te nemen met de uitgeverij.”

Een eerste aanzet voor een tweede bundel. “Deze keer zijn het vooral de humoristische gedichtjes: ‘Lees dit als je er toch zit – het beste alternatief voor je smartphone’. Een typisch grappig cadeautje voor op het toilet.” Echt een doel heeft Jarno niet direct. “Ik vind het gewoon leuk en zie wel of het weer goed verkoopt.”

Vanaf november is de nieuwste gedichtenbundel van de Rijdende Dichter te koop in alle boekhandels.

