Deventenaar (49) zit voorlopig vast vanwege miljoenenfraude en arbeidsuitbuiting

Deventer Kindcen­trum op de schop? Ouders: ‘Zorg dan ook dat kinderen niet meer in het water vallen’

Bezorgdheid over de waterpartij bij het Kindcentrum in Rivierenwijk. De basisschool groeit snel en wordt daarom flink uitgebreid. Ouders willen graag dat er hekken komen, zodat hun kroost niet meer in het water kan vallen. Maar het is de vraag of dat in de plannen past. ,,Ik ben echt bang dat er andere dingen gaan gebeuren.’’

30 november