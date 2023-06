Deventenaar met vrienden op sprookjesachtige safari in Achterhoek: ‘Genieten van die dansende lampjes’

Bloemen en knuffels op plek waar Sieme (7) uit Diepenveen om het leven kwam: ‘Zo jong, zo triest’

Een dag na het tragische ongeval waarbij de 7-jarige Sieme om het leven kwam, is de verslagenheid enorm in Diepenveen. Op de plek van het trieste incident aan de Schuurmansweg is een herdenkingsplek met knuffels en bloemen ontstaan. Ook op de school is het verdriet groot.