Deventenaren promoten spelen als oplossing voor grote problemen

Met video ‘Boomcir­kels’ moeten overlede­nen onder Grote Kerkhof in Deventer eren: ‘Zij hebben Deventer opgebouwd’

Wie deze week een rondje over het Grote Kerkhof in Deventer maakte, heeft het waarschijnlijk al gezien. Grote, gouden cirkels pronken daar rond de groepjes bomen op het vernieuwde plein. In de cirkels zijn gedichten gegraveerd van mensen die iets met Deventer hebben. De reden? Het eren van de honderden mensen die eeuwen geleden onder het Grote Kerkhof zijn begraven. ,,We wilden daarom niet dat dit een volgend horecaplein zou worden, maar juist een plek van bezinning.”

27 mei