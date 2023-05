Deventer aartspriester Theodoor van der Voort ontvangt koninklijke onderscheiding

Rijssens echtpaar speelt al twintig jaar alpenhoorn: ‘Al eens bij ijsbaan bovenop de Bijenkorf gestaan’

Het landschap in Rijssen is verre van bergachtig. Toch organiseren Gerrit-Jan en Fenny Rozendom hier de eerste internationale ontmoeting van alpenhoornblazers in Nederland. Het Rijssense stel is al twintig jaar in de ban van het traditionele Zwitserse blaasinstrument.