Deventer als decor bevalt Wie is de Mol-fans: ‘Mooie plek voor aftrap nieuw seizoen’

Molloten opgelet: Hier in Deventer kun je aanwijzin­gen vinden voor Wie is de Mol?

Met behulp van vijf coördinaten kunnen fans deze zaterdag vanaf 14.00 uur de namen van de nieuwe kandidaten van Wie is de Mol? ontdekken. Deventer is één van de steden waar een coördinaat naar verwijst. ,,Het is dé kans is voor alle Mol-fans om te ervaren hoe het is om uitgedaagd te worden door de makers van Wie is de Mol?”

7:45