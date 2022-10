Deventer bedrijf wil dakloze Oekraïners laten slapen in kartonnen tenten: ‘Even een stukje privacy’

Devente­naar Ammar Bozoglu genomi­neerd voor Grootste Talent van het jaar: ‘En dan kom je bij een kebabzaak vandaan’

Volkszanger Ammar Bozoglu is door Buma NL Awards genomineerd voor de verkiezing van het Grootste Talent van het jaar. De Deventenaar vindt het een hele eer: ,,Ik werd gebeld door Snelle die het mij vertelde. Het is gewoon shockerend, ik moet even stilstaan en beseffen wat er allemaal met me gebeurt.”

27 september