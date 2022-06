Deventer bloemist gooit deur vaker dicht door gebrek aan personeel: ‘Maar voelt als iets positiefs’

Michael en Mugisha verwerken genocide Rwanda in voorstel­ling: ‘Blijft een heel gevoelig onderwerp’

Hoe ga je als jongere om met de traumatische geschiedenis van jouw land? De Deventer documentairefotograaf Michael Rhebergen gebruikte dit gegeven om een voorstelling te maken over de genocide in Rwanda. Hij werkt daarbij samen met Mugisha Frank, een 24-jarige Rwandese artiest, die de pijnlijke geschiedenis van zijn land verwerkt middels kunst. De eenmalige voorstelling is vrijdag te zien in MIMIK.

