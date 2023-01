Deventer burgemeester sloot ‘drugswoning’ terecht, echtpaar blijft voorlopig op zwarte lijst

De woning van de familie Çelik aan de A.J. Vitringastraat is in 2021 terecht door burgemeester Ron König gesloten. Hij deed dit omdat er bij een politie-inval drugs en een geladen vuurwapen in de woning waren aangetroffen. Dat een heel gezin door het besluit van König uit huis moest voor de daden van de man des huizes, is voor de rechter geen reden om de burgemeester met terugwerkende kracht terug te fluiten.