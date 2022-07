Deventer buurt is bang voor de buurman: ‘Wanneer grijpt er iemand in? Dit duurt al een paar jaar’

video Mestactie in Deventer: boer bagatelli­seert, wethouder zit met dubbel gevoel

Is dreigen met een kiepwagen vol mest dé manier om je punt te maken? De komst van een groep boeren naar het stadhuis in Deventer wordt met gemengde gevoelens bekeken, zeker nadat boerenacties later die dag uitmondden in geweld en intimidatie. Hoe kijken actievoerder Mark Rood en wethouder Liesbeth Grijsen terug op de actie?

29 juni