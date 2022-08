Deventer centrum bloeit dankzij deze (nieuwe) ondernemers: ‘Dit moeten we vasthouden’

Leegstand in Deventer binnenstad daalt, maar er zijn zorgen over koopkracht bezoekers

De Deventer binnenstad staat er sterker voor dan voor de coronacrisis. Het aantal leegstaande panden voor winkels, horeca of dienstverlening in het centrum is opnieuw gedaald, blijkt uit recente cijfers. ,,We moeten geïnteresseerde huurders geregeld ‘nee’ verkopen.”

22 augustus