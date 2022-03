Deventer deelt verhoudingsgewijs meer zwerfvuilboetes uit dan bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht

In totaal zijn van 2014 tot en met 2020 in het hele land ruim 22.000 boetes uitgedeeld. Is dat veel? Het gaat om een periode van zeven jaar en dit getal is het landelijk totaal. Voor het idee even een omrekening: in die jaren werd er acht keer per dag ergens in het land iemand beboet voor het achterlaten van zwerfvuil.