Deventer familiebedrijf Wolters Vastgoedonderhoud wint verkiezing Beste Leerbedrijf van 2022

The Lemon Tree in Deventer en ’t Voorhuys in Emmeloord maken kans op prijs

Restaurant The Lemon Tree in Deventer en Hotel Restaurant Grandcafe ’t Voorhuys in Emmeloord staan in de top 10 van Beste Leerbedrijf Horeca. Dat heeft de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) bekendgemaakt.

11 november