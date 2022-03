Deventer Heleen Boom is Sommelier van het Jaar aldus GaultMillau

Fontein Grote Kerkhof weggehaald, gemeente vraagt advies aan voor nieuwe locatie

Alhoewel de gemeente de verplaatsing van De Fontein op het Grote Kerkhof zou heroverwegen, is het kunstwerk nu toch verdwenen. Er wordt een nieuwe locatie voor gezocht. Károly Szekeres, een van de voorstanders van behoud van het kunstwerk: ,,We vinden het jammer dat het weg is, maar we hebben goede hoop op een mooie, nieuwe plek.”

7 maart