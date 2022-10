Deventer helpt met miljoenen euro’s huishoudens en instellingen door energiecrisis

Theater met een gevoelig randje: door nazi's geroofde Joodse piano's bespeeld in Deventer Gasfabriek

Pianovleugels geroofd uit de huizen van Joden, terwijl zij naar gaskamers werden gedirigeerd. Daar gaat Pianostemmen over. Regisseur Klemens Patijn speelt het in de Deventer Gasfabriek: ,,Gas en jodenvervolging schuurt in woorden, buiten dat heeft de locatie gelukkig niets met de vervolging te maken.’’ In oktober start de voorstellingenreeks.

2 oktober