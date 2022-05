Deventer hengelaar zet foto brandend bondskantoor in Raalte op social media: ‘Was bedoeld als satire’

Een sportvisser uit Deventer heeft het al jaren aan de stok met Sportvisserij Oost-Nederland. Op Instagram plaatste hij foto’s van een brandend kantoor van de organisatie in Raalte en hij maakte een opsporingsambtenaar uit voor ‘stekelmof’ en NSB’er. ,,Het is satire, hyperbolen die uit hun context zijn gehaald’’, zegt de 25-jarige Bart B. bij de politierechter.

De achtergrond van het conflict ligt hem in de voorwaarden die zijn verbonden aan de vispas zoals het niet mogen vissen in de zogenaamde paaitijd, waarin vissen zich voortplanten. De visser haalde zijn gram op social media. ,,Het was niet bedoeld om te bedreigen of te beledigen, anderen zijn ermee aan de haal gegaan door een afbeelding uit zijn context te halen en te verspreiden. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid.’’

Taboes in hengelsport

De Deventenaar meent dat hij met zijn uitingen ‘bijdraagt aan het publieke debat over taboes in de hengelsport.’ ,,Het gaat om vrijheid van meningsuiting.’’

De jongeman kan zich wel voorstellen dat het verkeerd kan overkomen op de verkeerde verstaander, en heeft daar nu wel spijt van. ,,Het is best wel grove humor, ja’’, moet hij de rechter toegeven.

De man die is uitgemaakt voor NSB’er had best wat uit te leggen aan zijn vrienden, kennissen, familie en collega’s. Hij voelde zich in zijn eer en goede naam aangetast. B.: ,,NSB’er heeft absoluut niet met de oorlog te maken. Het is nu een scheldwoord om een laf iemand aan te duiden. Ze doen steeds aangiften tegen mij.’’

Serieus bedreigd

De mensen van Sportvisserij Oost-Nederland voelden zich serieus bedreigd toen ze het plaatje van hun brandende kantoor onder ogen kregen, een plaatje van een bom en de tekst: ‘Even een tweetal bommen laten plaatsen bij de entree’ en een afbeelding van zichzelf met een handgranaat in zijn hand, met de tekst: ‘Keer wat anders dan een brasem.’ De sportvisserijclub heeft met spoed een camerasysteem laten aanbrengen bij het kantoor in Raalte.

,,Jonge mensen begrijpen de nuance wel’’, zegt B., ,,en dat ik absoluut niet van plan was ze iets aan te doen. Ik heb een poll gehouden met de vraag of mijn volgers dit als bedreiging of als een meme zagen: unaniem waren ze voor een meme.‘’ Een meme is een term van internet voor een korte boodschap in beeld of tekst, die razendsnel verspreid wordt.

De man werd ook verdacht van dierenmishandeling, door een brasem op de grond te gooien en in het water te werpen. Maar daarvan werd hij door de rechter in Zwolle vrijgesproken. ,,Ik kan niet uitmaken of het dier daardoor pijn heeft ondervonden’’, zei ze.

Levend aas

Verder zou de Deventer met levend aas hebben gevist, wat in Nederland verboden is, maar ook daarvoor was geen bewijs. De foto van een baars aan een hengel was niet voldoende, omdat niet was vast te stellen of de vis levend was toen de foto werd gemaakt.

Hoewel de sportvisser liever een (korte) taakstraf heeft dan een boete, werd hij toch tot een boete veroordeeld: 500 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.