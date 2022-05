Deventer hengelaar zet foto brandend bondskantoor in Raalte op sociale media: ‘Was bedoeld als satire’

Met video Piepjonge Mario’s en Spidermans rennen door Deventer binnenstad: ‘Er zijn ook schurken onderweg’

Van Mario’s tot Spidermans of een bloedserieus sportoutfit. Ruim honderd kinderen en hun vader of moeder lopen in hun superheldenpak een rondje door de Deventer binnenstad. Alles geven ze om zoveel mogelijk geld op te halen. ,,Zaterdag hebben we nog een rustdag gehad.’’

22 mei