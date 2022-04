Deventer hielp nazi’s bij onteigeningen Joodse woningen: ‘Nasleep is best schrijnend geweest’

Voetbal­feest­je bij de Alm in Deventer: ‘Tjonge wat een ontlading!’

Het grote voetbalfeest, de IJsselderby, werd een feest voor Deventer. Go Ahead Eagles won van PEC Zwolle, dankzij een treffer in blessuretijd. Doordat de wedstrijd in Zwolle werd gespeeld, was het voor Go Ahead-fans in Deventer een feestje op afstand. Een voetbalfeestje dat vanuit de cafeetjes klonk, tussen toeristen en winkelend publiek.

3 april