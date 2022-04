Deventer horecatycoon en vastgoedreus voor de rechter om pand aan de Brink: ‘Kunnen jullie hier écht niet uitkomen?’

Vertrek ABN AMRO uit Deventer zorgt voor onbegrip bij ouderen: ‘Moeten zich steeds vaker aanpassen’

Klanten van ABN AMRO kunnen vanaf 10 juni niet meer in het kantoor aan de Verzetslaan terecht. De bank vertrekt uit de Deventer binnenstad en daarmee blijft alleen ING als bank fysiek actief in dit deel van Deventer. Volgens Nanning Goodijk zorgt dat voor moeilijk situaties bij bijvoorbeeld senioren in Deventer. ,,Al het oude gaat weg en daar hebben veel ouderen best wel moeite mee.”

14 april